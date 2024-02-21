Кандидат в президенты Слуцкий представил свою предвыборную программу

Председатель ЛДПР, кандидат в президенты России Леонид Слуцкий начал презентацию своей предвыборной программы в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, дата презентации программы была выбрана не случайно, 21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР.

Слуцкий заявил о необходимости скорейшего завершения СВО и на украинском языке призвал ВСУ сдаться.

В основу программы кандидата от ЛДПР легли результаты Всероссийского опроса граждан «Скажи Слуцкому правду!», который проходит с 17 января по 17 марта 2024 года по всей России.

Отмечается, что в программе Слуцкого учтены социальные, экономические вопросы, основной темой стала поддержка специальной военной операции, которая, как заявил Слуцкий, должна завершиться безоговорочной победой России.

Также сообщалось, что имя основателя ЛДПР политического деятеля Владимира Жириновского будет использовано в рамках стартовавшей 8 февраля баннерной кампании Леонида Слуцкого.

Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России.