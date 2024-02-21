ЦИК: голосование на выборах президента России пройдёт в 144 странах
- РИА Новости
«За пределами территории Российской Федерации будет образован 281 избирательный участок в 144 иностранных государствах, плюс к ним ранее созданные семь избирательных участков на территории города Байконура», — цитирует его ТАСС.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на президентских выборах в России подали уже 2,75 млн человек.
9 февраля ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России.