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Более 80% избирателей в рамках «ИнформУИК» сообщили, что пойдут на выборы

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Более 80% избирателей сообщили во время обхода в рамках проекта «ИнформУИК», что пойдут на выборы президента России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Более 80% избирателей в рамках «ИнформУИК» сообщили, что пойдут на выборы
  • РИА Новости

«Многие — 80 с лишним процентов из тех, с кем общались, говорили, что пойдут на выборы, я думаю, что среди них немало тех, кто не собирался, не собирался не потому, что там какие-то были важные причины», — цитирует её РИА Новости.

Памфилова также сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России подали уже 2,75 млн человек.

9 февраля Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России.

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