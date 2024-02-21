Более 80% избирателей в рамках «ИнформУИК» сообщили, что пойдут на выборы
- РИА Новости
«Многие — 80 с лишним процентов из тех, с кем общались, говорили, что пойдут на выборы, я думаю, что среди них немало тех, кто не собирался, не собирался не потому, что там какие-то были важные причины», — цитирует её РИА Новости.
Памфилова также сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России подали уже 2,75 млн человек.
9 февраля Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России.