Пополнение QIWI Кошелька стало недоступно
- Legion-Media
Как сообщает ТАСС, при попытке пополнить баланс система выдаёт ошибку.
«Ошибка платежа. Платёж отклонён. Обратитесь в банк, выпустивший карту», — говорится в уведомлении.
Ранее стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка.
Кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
В ЦБ заверили, что вкладчикам QIWI Банка вернут суммы вклада в размере 100% остатка средств.