RT в Telegram
Подпишись

Пополнение QIWI Кошелька стало недоступно

Короткая ссылка
Пополнение QIWI Кошелька стало недоступно на фоне заявления ЦБ России об отзыве лицензии на банковские операции.
Пополнение QIWI Кошелька стало недоступно
  • Legion-Media

Как сообщает ТАСС, при попытке пополнить баланс система выдаёт ошибку.

«Ошибка платежа. Платёж отклонён. Обратитесь в банк, выпустивший карту», — говорится в уведомлении.

Ранее стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка.

Кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В ЦБ заверили, что вкладчикам QIWI Банка вернут суммы вклада в размере 100% остатка средств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить