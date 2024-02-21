ЦБ: вкладчикам QIWI Банка вернут деньги

Вкладчикам QIWI Банка вернут суммы вклада в размере 100% остатка средств, заявили в ЦБ России.

«Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам)», — сообщил регулятор.

Ранее стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка.

Кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.