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ЦБ: вкладчикам QIWI Банка вернут деньги

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Вкладчикам QIWI Банка вернут суммы вклада в размере 100% остатка средств, заявили в ЦБ России.
ЦБ: вкладчикам QIWI Банка вернут деньги
  • РИА Новости

«Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам)», — сообщил регулятор.

Ранее стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка.

Кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

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