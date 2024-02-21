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ЦБ России отозвал лицензию у QIWI Банка

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Центробанк России сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у QIWI Банка.
ЦБ России отозвал лицензию у QIWI Банка
  • РИА Новости

«Банк России приказом... отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество), КИВИ Банк (АО) (рег. №2241, город Москва)», — говорится в сообщении регулятора.

Среди причин такого решения в ЦБ отметили нарушение банком федеральных законов, в связи с чем в последний год в отношении кредитной организации применялись разные меры. Кроме того, уточняется, что QIWI Банк неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Генеральный директор инвестиционной компании «Диалот», председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов ранее рассказал, как мошенники обманывают своих жертв с помощью инвестиционных приложений.

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