Финансист Диашов предупредил о мошеннических инвестиционных приложениях
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«Когда человек проходит регистрацию в инвестиционном приложении, у него не возникают вопросы, почему у него спрашивают ФИО и данные, потому что это нормально для инвестиционной сферы. Но это нормально именно для легальных брокеров, которые имеют лицензии Центробанка», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, все эти брокеры указаны на сайте регулятора.
Как отметил Диашов, из-за санкций много банковских и брокерских приложений заблокировано, и в результате появились дубликаты, в том числе поддельные.
Ранее замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что человек может стать жертвой мошенников, если откроет хотя бы одну вредоносную ссылку.