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Финансист Диашов предупредил о мошеннических инвестиционных приложениях

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Генеральный директор Инвестиционной компании «Диалот», председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов рассказал, как мошенники обманывают своих жертв с помощью инвестиционных приложений.
Финансист Диашов предупредил о мошеннических инвестиционных приложениях
  • Gettyimages.ru

«Когда человек проходит регистрацию в инвестиционном приложении, у него не возникают вопросы, почему у него спрашивают ФИО и данные, потому что это нормально для инвестиционной сферы. Но это нормально именно для легальных брокеров, которые имеют лицензии Центробанка», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, все эти брокеры указаны на сайте регулятора.

Как отметил Диашов, из-за санкций много банковских и брокерских приложений заблокировано, и в результате появились дубликаты, в том числе поддельные.

Ранее замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что человек может стать жертвой мошенников, если откроет хотя бы одну вредоносную ссылку.

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