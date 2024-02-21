Собянин поздравил сотрудников центра «Мосволонтёр» с десятилетним юбилеем

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ресурсному центру «Мосволонтёр» исполнилось десять лет.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.

На сегодняшний день в центре 12 различных направлений, отметил глава города: событийное, социальное, культурное, экологическое, патриотическое, спортивное и так далее.

«От всей души поздравляю вас с первым юбилеем вашего дома. Вы дарите москвичам свою поддержку, энергию, участие», — сказал мэр.

По его словам, при содействии столичных волонтёров прошли такие важные мероприятия, как майские шествия «Бессмертного полка», чемпионат мира по футболу 2018 года, крупнейшие спортивные состязания, форумы и выставки, включая выставку «Россия», которая проходит в настоящее время на ВДНХ.

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала о помощи московских волонтёров в организации Игр Будущего в Казани.