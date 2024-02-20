RT в Telegram
Подпишись

Четверть россиян открыто обсуждают размер зарплаты с коллегами

Короткая ссылка
Согласно новому исследованию, 26% россиян открыто обсуждают размер заработной платы с коллегами.
Четверть россиян открыто обсуждают размер зарплаты с коллегами
  • Gettyimages.ru
  • © Vinokurov Yury

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл сайт kp.ru.

По словам 11% респондентов, они знают об уровне дохода коллег, но обсуждать такие вопросы у них не принято.

Как утверждают 46% опрошенных, они не знают, какую зарплату получают другие сотрудники, и им неинтересно это узнавать.

Ещё 13% участников исследования сообщили, что им было бы интересно узнать о доходах сослуживцев, но спрашивать об этом неловко.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить