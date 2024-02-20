Четверть россиян открыто обсуждают размер зарплаты с коллегами

Согласно новому исследованию, 26% россиян открыто обсуждают размер заработной платы с коллегами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл сайт kp.ru.

По словам 11% респондентов, они знают об уровне дохода коллег, но обсуждать такие вопросы у них не принято.

Как утверждают 46% опрошенных, они не знают, какую зарплату получают другие сотрудники, и им неинтересно это узнавать.

Ещё 13% участников исследования сообщили, что им было бы интересно узнать о доходах сослуживцев, но спрашивать об этом неловко.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.