Экономист Бунич назвал плюсы закона о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов

Экономист, президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич прокомментировал закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов.

«Если таких людей будет много, то это сильно упростит работу по предотвращению банковских мошенничеств и экономических преступлений такого рода. Поэтому я думаю, что это очень хорошо», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, это позволит гражданам защититься.

Со своей стороны, кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что новый закон позволит защитить прежде всего старшее поколение.

«С введением данной меры в первую очередь мы сможем защитить старшее поколение, которое не так часто пользуется кредитными продуктами. Также в категорию, которая сможет активно пользоваться данными мерами, могут попасть студенты», — сказала эксперт.

Ранее Государственная дума России приняла во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий гражданам право устанавливать в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) кредита.