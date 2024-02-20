В Госдуму внесли проект о запрете продажи авто без согласия супруга

В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым запрещается продажа общего автомобиля без согласия супруга.

«Предлагается установить, что для заключения одним из супругов сделки по распоряжению транспортными средствами необходимо получить письменное согласие супруга», — говорится в тексте документа, опубликованного в базе данных Госдумы.

Отмечается, что под действие законопроекта подпадают мотовездеходы, снегоходы, мотоциклы и снегоболотоходы.

Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ одобрил ко второму чтению законопроект о разрешении посуточной аренды квартир.