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В Госдуму внесли проект о запрете продажи авто без согласия супруга

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В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым запрещается продажа общего автомобиля без согласия супруга.
В Госдуму внесли проект о запрете продажи авто без согласия супруга
  • globallookpress.com

«Предлагается установить, что для заключения одним из супругов сделки по распоряжению транспортными средствами необходимо получить письменное согласие супруга», — говорится в тексте документа, опубликованного в базе данных Госдумы.

Отмечается, что под действие законопроекта подпадают мотовездеходы, снегоходы, мотоциклы и снегоболотоходы.

Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ одобрил ко второму чтению законопроект о разрешении посуточной аренды квартир.

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