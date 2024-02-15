В Госдуме одобрили проект о разрешении посуточной аренды квартир

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ одобрил ко второму чтению законопроект о разрешении посуточной аренды квартир.

Согласно проекту, собственник имеет право предоставить в аренду жилое помещение на основании договора найма (в том числе краткосрочного), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, передаёт РИА Новости.

По словам члена комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, на протяжении нескольких лет в России сформировался «теневой рынок посуточной аренды».

Теперь же, подчеркнул законодатель, наладится система налоговых отчислений.

В ноябре зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что законопроект призван защитить безопасность людей, живущих по соседству с квартирами, которые сдают в аренду.