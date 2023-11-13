Депутат Разворотнева прокомментировала новые правила посуточной аренды жилья

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева прокомментировала правительственный законопроект, меняющий правила аренды. Законодатели намерены регламентировать порядок посуточной сдачи жилья. 8 ноября Госдума приняла документ в первом чтении.

Документ призван защитить безопасность людей, живущих по соседству с такими квартирами.

Депутат отметила, что владельцев таких квартир хотят обязать предоставлять паспортные данные жильцов в надлежащие инстанции. Скорее всего, это будут органы внутренних дел, уточнила она.

«Регистрацию для подобных жильцов мы ввести не можем, потому что регистрируют людей на срок от трёх суток... Но знать, кто проживает в квартирах, необходимо: если, не дай бог, произойдёт какая-то внештатная ситуация, кого мы потом будем искать?» — объяснила она в беседе с «Парламентской газетой».

Ещё одно предложение заключается в том, чтобы разрешить сдачу недвижимости в многоквартирных домах, в том числе по договору краткосрочного найма, только предпринимателям. Если владелец квартиры — частное лицо, ему предлагается зарегистрировать ИП или стать самозанятым.

Таким образом можно более детально контролировать финансовую отчётность, а также при необходимости привлечь предпринимателя к ответственности, добавила Разворотнева.

Ранее независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлёв в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что, вопреки ожиданиям, в России спрос как на первичное, так и на вторичное жильё остаётся высоким, несмотря на повышение кредитных ставок.