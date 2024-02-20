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По программе «Промышленная ипотека» в Подмосковье заключили более 70 договоров

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Объём кредитов по промышленной ипотеке в Московской области превысил 11 млрд рублей, заявили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.
По программе «Промышленная ипотека» в Подмосковье заключили более 70 договоров

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева, промышленная ипотека — эффективный инструмент, который позволяет не только приобрести готовую производственную площадку, но и построить новую.

Среди получателей такой ипотеки — компания «Полимерные технологии» из Подольска. Полученные средства идут на покупку здания для развития производства.

Ранее сообщалось, что договоры о льготной ипотеке заключили четыре тысячи IT-специалистов Подмосковья.

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