В Петербурге прокомментировали ситуацию на городском рынке труда

Председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко прокомментировал ситуацию на городском рынке труда.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«В Петербурге самые низкие показатели безработицы в стране: официально зарегистрированы 11 тыс. человек, треть процента. Это минимальные значения за всю историю современной России. Есть ещё безработица по критериям Международной организации труда, это полтора процента», — заявил Чернейко.

По его словам, на данный момент число официально работающих граждан в Петербурге достигает 3,6 млн. Количество вакансий колеблется в диапазоне от 50 до 60 тыс.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье безработица сократилась на 47% по итогам декабря 2023 года.