В Подмосковье безработица сократилась на 47% по итогам декабря 2023 года

Безработица в Московской области по итогам декабря 2023 года сократилась на 47,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Уровень безработицы в регионе за прошлый год составил 0,2%.

На регистрационном учёте по поиску работы в конце прошлого года состояли 10,6 тыс. граждан, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Мосстата.

Согласно данным, количество безработных сократилось на 45,5%. В конце декабря 2023 года их было 9,7 тыс. человек, из них каждый пятый — предпенсионного возраста. Из общего числа безработных граждан 6,2 тыс. человек получали пособие по безработице.

Количество вакансий, напротив, увеличилось на 44,3% в декабре. В общей сложности было открыто 76,2 тыс. предложений для различных специалистов.

Ранее генеральный директор кадрового агентства «1000 кадров» Мария Маргулис в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала рост спроса на услуги нянь. По её словам, такая тенденция наблюдается на рынке труда несколько лет.