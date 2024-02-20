В Челябинской области рассказали о реновации детских лагерей
- Gettyimages.ru
- © Imgorthand
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
«Мы проводим полную реновацию детского лагеря, обновляем инфраструктуру, делаем ремонты в действующих корпусах, новое спортивное ядро. Что касается учебной составляющей — строим новый корпус, плюс сцену и, конечно, два новых тёплых корпуса», — сказал Текслер во время включения из детского лагеря «Лесная сказка» в Пластовском районе.
Он добавил, что в регионе идёт системная модернизация детских лагерей в рамках действующей региональной программы.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о развитии здравоохранения в регионе.