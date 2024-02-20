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В Курганской области открыли новый детский лагерь

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дистанционно приняла участие в открытии нового детского лагеря в Курганской области.
В Курганской области открыли новый детский лагерь
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Вадима Шумкова.

«С участием Валентины Матвиенко открываем сегодня новый детский загородный лагерь «Лазурный» в Куртамышском округе после завершения строительства», — сказал Шумков.

Он также отметил, что дети начнут отдыхать в лагере уже в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что зампред правительства России Татьяна Голикова и губернатор Оренбургской области Денис Паслер приняли участие в церемонии открытия детской поликлиники в столице региона.

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