В Курганской области открыли новый детский лагерь
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Вадима Шумкова.
«С участием Валентины Матвиенко открываем сегодня новый детский загородный лагерь «Лазурный» в Куртамышском округе после завершения строительства», — сказал Шумков.
Он также отметил, что дети начнут отдыхать в лагере уже в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что зампред правительства России Татьяна Голикова и губернатор Оренбургской области Денис Паслер приняли участие в церемонии открытия детской поликлиники в столице региона.