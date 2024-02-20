Специалист Зубец назвал аналитику данных самой востребованной профессией будущего
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«Это было востребовано всегда и будет востребовано в будущем просто потому, что главный товар, который наиболее востребован на рынке, — это прогнозы. Умение строить прогнозы — это то, что может вас накормить, причём с избытком», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Как отметил Зубец, в IV квартале 2023 года средняя зарплата такого специалиста составляла 115 тыс. рублей.
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