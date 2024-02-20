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Специалист Зубец назвал аналитику данных самой востребованной профессией будущего

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец выразил мнение, что умение анализировать данные при помощи математических моделей будет необходимо обществу всегда.
Специалист Зубец назвал аналитику данных самой востребованной профессией будущего
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

«Это было востребовано всегда и будет востребовано в будущем просто потому, что главный товар, который наиболее востребован на рынке, — это прогнозы. Умение строить прогнозы — это то, что может вас накормить, причём с избытком», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил Зубец, в IV квартале 2023 года средняя зарплата такого специалиста составляла 115 тыс. рублей.

Ранее руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта дал рекомендации школьникам, как начать карьеру в IT-сфере.

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