Специалист Зубец назвал аналитику данных самой востребованной профессией будущего

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец выразил мнение, что умение анализировать данные при помощи математических моделей будет необходимо обществу всегда.

«Это было востребовано всегда и будет востребовано в будущем просто потому, что главный товар, который наиболее востребован на рынке, — это прогнозы. Умение строить прогнозы — это то, что может вас накормить, причём с избытком», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил Зубец, в IV квартале 2023 года средняя зарплата такого специалиста составляла 115 тыс. рублей.

Ранее руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта дал рекомендации школьникам, как начать карьеру в IT-сфере.