В Татарстане 2,1 млрд рублей направят на модернизацию первичного медзвена

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин на брифинге в кабинете министров РТ заявил, что в республике в текущем году более 2,1 млрд рублей направят на реализацию регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В 2023 году на эти цели в республике направили 2,4 млрд рублей, сообщает «Реальное время».

В минувшем году капитально были отремонтированы 27 медицинских учреждений и построены 117 объектов здравоохранения. В 2024 году планируется обновить ещё 29 учреждений, а возвести — 105.

Кроме того, в этом году новую технику поставят в 8,8 тыс. объектов здравоохранения. Это в четыре раза больше, чем в 2023 году, когда укомплектовали 1,9 тыс. республиканских медучреждений.

Ранее замминистра здравоохранения Марий Эл Ангелина Ушакова рассказала о строительстве объектов здравоохранения, капитальном ремонте и приобретении медицинского оборудования в рамках реализации программы модернизации первичного звена.