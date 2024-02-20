В Татарстане 2,1 млрд рублей направят на модернизацию первичного медзвена
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В 2023 году на эти цели в республике направили 2,4 млрд рублей, сообщает «Реальное время».
В минувшем году капитально были отремонтированы 27 медицинских учреждений и построены 117 объектов здравоохранения. В 2024 году планируется обновить ещё 29 учреждений, а возвести — 105.
Кроме того, в этом году новую технику поставят в 8,8 тыс. объектов здравоохранения. Это в четыре раза больше, чем в 2023 году, когда укомплектовали 1,9 тыс. республиканских медучреждений.
Ранее замминистра здравоохранения Марий Эл Ангелина Ушакова рассказала о строительстве объектов здравоохранения, капитальном ремонте и приобретении медицинского оборудования в рамках реализации программы модернизации первичного звена.