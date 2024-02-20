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В Алуштинском аквариуме начнут финансово награждать за вылов рыбы групера

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Анастасия Румянцева
Директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко рассказал в беседе с RT об объявлении вознаграждения за поимку рыбы групера, которая угрожает черноморской фауне.
В Алуштинском аквариуме начнут финансово награждать за вылов рыбы групера
  • Gettyimages.ru
  • © SamiKor

«Было выловлено сразу два групера, они живут на территории аквариума, они начали кушать, ведут себя хорошо, с ними всё в порядке. Но мы решили, что если они могут создать экологическую проблему в Крыму, то зачем они нам нужны, давайте мы их оставим для изучения молодёжью, пускай на них лучше смотрят дети... В море такие не нужны, потому что они съедят всю кормовую базу для более мелких видов рыб», — объяснил собеседник RT.

Он рассказал, что за поимку будет выплачено вознаграждение в размере 5 тыс. рублей.

«Чтобы рыбак отнёс эту рыбу, чтобы она дальше жила в аквариуме, а не была зажарена на сковородке за вечерним столом, мы предлагаем всё-таки 5 тыс. рублей, чтобы они могли пойти купить говяжью ногу в 2 раза больше или в 5 раз больше, но чтобы она как бы компенсировала рыбаку затраты на поимку такой рыбы», — пояснил Жиленко.

Но пока никто не обращался в аквариум, заключил он.

Ранее сообщалось, что Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» подарит Севастопольскому морскому музею-аквариуму, пострадавшему от шторма, около 300 рыб. 

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