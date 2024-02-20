HR-специалист Лоикова: роботы не смогут заменить психологов, врачей, нянь и сиделок

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что в ближайшие 40—50 лет роботам не удастся заменить человеческий труд в определённых сферах деятельности.

«Это образование, медицина, недвижимость, гостиничный и ресторанный бизнес. Услуги психологов, врачей, нянь и сиделок. Сюда же относятся служители церкви и так далее. Ценность человеческого труда в этих сферах будет только усиленно расти», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила специалист, человеку нужен именно человек для того, чтобы его глубоко понимали. Робот пока не может заменить настоящего собеседника.

«Краткий список профессий, которые могут уйти в историю: бухгалтеры, нотариусы, юрисконсульты, копирайтеры, экскурсоводы, диспетчеры, штурманы, операционисты банков, библиотекари и логисты. Всё это немного уходит в автоматизацию», — заключила Лоикова.

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