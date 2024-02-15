Специалист Заверзаев: ИИ всё более широко применяется в российской медицине

Советник президента «Меркатор холдинг» по цифровизации Александр Заверзаев рассказал, как новые технологии используются в российской медицине.

«В современную практику вводят программы с использованием искусственного интеллекта, который анализирует большие массивы данных и выводит зависимости между показателями, что позволяет, например, открывать новые лекарственные средства», — сообщил он в беседе с газетой «Известия».

Так, в 2023 году ИИ смог открыть лекарственное средства для лечения болезни лёгких.

Также благодаря большому объёму обучающих данных ИИ способен создавать новые диагностические и лабораторные тесты, отметил эксперт.

Модели машинного обучения способны анализировать снимки МРТ и КТ, подсвечивая области, требующие внимания и «очищая» записи от помех.

Кроме того, алгоритмы анализа больших данных позволяют выявлять сложные закономерности в сфере генетики: диагностировать заболевания и предлагать варианты наиболее эффективного лечения, добавил Заверзаев.

Ранее разработчик нейросетей, генеральный директор группы компаний «Наносемантика» Станислав Ашманов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что компания OpenAI начала маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом (ИИ).