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В Москве прошла церемония награждения лучших кинологов и собак Росгвардии

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Начальник кинологического отдела Росгвардии полковник Сергей Бочкарёв наградил лучших собак и кинологов России на специальной церемонии, которая прошла в Москве.
В Москве прошла церемония награждения лучших кинологов и собак Росгвардии
  • © rosguard.gov.ru

Об этом пишет сайт kp.ru.

Так, в номинации «Лучший кинолог и лучшая служебная собака» отличились полицейский-кинолог Росгвардии Роман К. и немецкая овчарка Жаир, а также инструктор-кинолог Росгвардии старший сержант Кристина С. и бельгийская овчарка Бай.

Премией в номинации «Лучшая служебная собака» отмечена минно-разыскная собака центра специального назначения «Витязь» войск Национальной гвардии — бельгийская овчарка Жиксер. Пёс выполнял боевые задачи в составе тактических групп подразделения на Северном Кавказе, а также в зоне проведения СВО.

«За десять лет службы он досмотрел свыше 3 тыс. объектов и участков местности. На его счету десятки тысяч обнаруженных снарядов, боеприпасов, мин и других взрывоопасных предметов», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что боец СВО Сергей из Ленобласти осенью 2023 года спас под Артёмовском беременную кошку из почти полностью разрушенного дома.

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