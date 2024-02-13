Боец СВО спас под Артёмовском беременную кошку, а домой вернулся с котятами

Боец СВО Сергей из Ленобласти осенью 2023 года спас под Артёмовском беременную кошку из почти полностью разрушенного дома — животное прижало упавшей дверью.

Мама военнослужащего рассказала RT, что он забрал кошку с собой, а в ноябре она привела шестерых котят. Одного из них приютил командир отряда Сергея, ещё троих — сослуживцы из Тюмени и Севастополя. В итоге два котёнка остались с военным.

На фронт Сергей попал в октябре 2022 года и скоро вновь отправится в зону СВО.

Ранее Военная хроника рассказала о помогающих российским бойцам в СВО собаках.

Директор предприятия «3Д Техно» Михаил Кондрус заявил, что в Донецке создали противоосколочные жилеты для служебных собак, помогающих российским штурмовикам на передовой в рамках СВО.