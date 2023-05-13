Противоосколочные жилеты для служебных собак на передовой создали в Донецке
Об этом сообщает РИА Новости.
«Жилет полностью оснащён стропами системы MOLLE для размещения на нём дополнительной полезной нагрузки», — говорится в сообщении.
Речь идёт о небольших боекомплектах, аптечках и других полезных элементах.
По словам директора предприятия, собаки очень важны для фронта. Он отметил, что по собаке тяжело попасть, поэтому они несут огромное преимущество, если, к примеру, необходимо что-то перенести между зданиями.
«Плюс это психологически всегда успокаивает подразделение», — добавил Кондрус.
Ранее российские учёные создали для сухопутных войск лазерных роботов-собак.