Противоосколочные жилеты для служебных собак на передовой создали в Донецке

Директор предприятия «3Д Техно» Михаил Кондрус заявил, что в Донецке создали противоосколочные жилеты для служебных собак, помогающих российским штурмовикам на передовой в рамках СВО.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Жилет полностью оснащён стропами системы MOLLE для размещения на нём дополнительной полезной нагрузки», — говорится в сообщении.

Речь идёт о небольших боекомплектах, аптечках и других полезных элементах.

По словам директора предприятия, собаки очень важны для фронта. Он отметил, что по собаке тяжело попасть, поэтому они несут огромное преимущество, если, к примеру, необходимо что-то перенести между зданиями.

«Плюс это психологически всегда успокаивает подразделение», — добавил Кондрус.

Ранее российские учёные создали для сухопутных войск лазерных роботов-собак.