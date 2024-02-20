RT в Telegram
Подпишись

В «Опоре России» поддержали необходимость регламентирования деятельности курьеров

Короткая ссылка
Эксперт московского областного отделения «Опоры России» кандидат экономических наук Вячеслав Белобжецкий заявил, что назрела необходимость регламентировать деятельность курьеров.
В «Опоре России» поддержали необходимость регламентирования деятельности курьеров
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

По его словам, есть ряд аспектов, связанных с передвижением курьера, которые необходимо чётко прописать, чтобы понимать его права и обязанности.

«Я так вижу. Если он двигается по велосипедной дорожке, то он приравнивается к велосипедисту и регулируется правилами соответствующего движения. Если он едет по автодороге, то он должен соблюдать сигнал светофора. Сейчас, если все машины встали, курьер решает стать пешеходом, потом опять становится мотовладельцем или велосипедовладельцем», — рассказал эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил специалист, курьер будет обязан выбрать модель поведения и способа передвижения.

Ранее сообщалось, что в Москве на 61% вырос спрос на курьеров в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить