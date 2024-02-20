В «Опоре России» поддержали необходимость регламентирования деятельности курьеров

Эксперт московского областного отделения «Опоры России» кандидат экономических наук Вячеслав Белобжецкий заявил, что назрела необходимость регламентировать деятельность курьеров.

По его словам, есть ряд аспектов, связанных с передвижением курьера, которые необходимо чётко прописать, чтобы понимать его права и обязанности.

«Я так вижу. Если он двигается по велосипедной дорожке, то он приравнивается к велосипедисту и регулируется правилами соответствующего движения. Если он едет по автодороге, то он должен соблюдать сигнал светофора. Сейчас, если все машины встали, курьер решает стать пешеходом, потом опять становится мотовладельцем или велосипедовладельцем», — рассказал эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил специалист, курьер будет обязан выбрать модель поведения и способа передвижения.

Ранее сообщалось, что в Москве на 61% вырос спрос на курьеров в 2023 году.