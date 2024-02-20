Карьерный эксперт Семеренко: сотрудник может стать жертвой манипуляций на работе

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко посоветовала разграничивать работу и личную жизнь.

«Мы же одна семья, отмени, пожалуйста, отпуск! Да зачем тебе этот семейный ужин? Если не сделаешь этого — мы не друзья. Это классика манипуляций», — заверила Семеренко в беседе с РИАМО.

Зачастую руководство манипулирует сотрудниками, обещая повышение в должности или прибавку к зарплате.

«Конечно, это логично: вознаграждение зависит от результатов работы. Но если обещания длятся месяцами, стоит задуматься, не используют ли вас», — пояснила Семеренко.

Она посоветовала не забывать о собственных интересах в угоду третьим лицам, включая начальство и коллег.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал о новых трендах рынка труда.