Карьерный эксперт Семеренко: сотрудник может стать жертвой манипуляций на работе
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«Мы же одна семья, отмени, пожалуйста, отпуск! Да зачем тебе этот семейный ужин? Если не сделаешь этого — мы не друзья. Это классика манипуляций», — заверила Семеренко в беседе с РИАМО.
Зачастую руководство манипулирует сотрудниками, обещая повышение в должности или прибавку к зарплате.
«Конечно, это логично: вознаграждение зависит от результатов работы. Но если обещания длятся месяцами, стоит задуматься, не используют ли вас», — пояснила Семеренко.
Она посоветовала не забывать о собственных интересах в угоду третьим лицам, включая начальство и коллег.
Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал о новых трендах рынка труда.