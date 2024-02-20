Суд в Москве отказался выпустить из СИЗО американского журналиста Гершковича
- AP
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Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
«Гершкович останется под стражей до 30 марта 2024 года», — говорится в сообщении.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта 2023 года за шпионаж. По данным ФСБ России, журналист по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.
Российский президент Владимир Путин отмечал, что Гершкович был взят в России «с поличным» при получении секретной информации на конспиративной основе.