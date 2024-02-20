Суд в Москве отказался выпустить из СИЗО американского журналиста Гершковича

Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже.

Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Гершкович останется под стражей до 30 марта 2024 года», — говорится в сообщении.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта 2023 года за шпионаж. По данным ФСБ России, журналист по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Гершкович был взят в России «с поличным» при получении секретной информации на конспиративной основе.