Большинство россиян дарят подарки, чтобы порадовать или поблагодарить кого-то

Недавнее исследование показало, что большинство россиян считают подарки обязательным атрибутом праздника и приобретают их по случаю.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Мегамаркета».

Так, 76% опрошенных покупают подарки по определённому поводу — день рождения, Новый год, новоселье, свадьба.

При этом 73% респондентов делают это из-за желания порадовать другого человека, а 56% — чтобы поблагодарить.

Около 77% опрошенных выбирают подарки самостоятельно, не советуясь с получателем. При этом 50% респондентов признались, что при выборе руководствуются соображением о пользе презента, а 26% отдают предпочтение оригинальным и необычным вещам.

Меньше всего пользуются спросом юмористические и нематериальные презенты, а также сделанные своими руками.

Ранее исследование показало, что в большинстве российских компаний планируют отметить День защитника Отечества и Международный женский день.