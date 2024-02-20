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Большинство россиян дарят подарки, чтобы порадовать или поблагодарить кого-то

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Недавнее исследование показало, что большинство россиян считают подарки обязательным атрибутом праздника и приобретают их по случаю.
Большинство россиян дарят подарки, чтобы порадовать или поблагодарить кого-то
  • Gettyimages.ru
  • © Farknot_Architect

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Мегамаркета».

Так, 76% опрошенных покупают подарки по определённому поводу — день рождения, Новый год, новоселье, свадьба.

При этом 73% респондентов делают это из-за желания порадовать другого человека, а 56% — чтобы поблагодарить.

Около 77% опрошенных выбирают подарки самостоятельно, не советуясь с получателем. При этом 50% респондентов признались, что при выборе руководствуются соображением о пользе презента, а 26% отдают предпочтение оригинальным и необычным вещам.

Меньше всего пользуются спросом юмористические и нематериальные презенты, а также сделанные своими руками.

Ранее исследование показало, что в большинстве российских компаний планируют отметить День защитника Отечества и Международный женский день.

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