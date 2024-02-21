В «Профессиях будущего» назвали правила составления сопроводительного письма

Карьерный эксперт московского центра «‎Профессии будущего» Светлана Семеренко рассказала, как составить сопроводительное письмо, которое выделит соискателя на фоне остальных кандидатов и поможет получить приглашение на собеседование.

«Сопроводительное письмо — это не простая формальность, а отражение вашей индивидуальности и уникальный штрих к вашему резюме. Причём если резюме рекламирует вас, то сопроводительное письмо уже рекламирует ваше резюме», — рассказывает эксперт.

По словам специалиста, чтобы ваша кандидатура заинтересовала рекрутера, стоит придерживаться трёх основных правил. Удачное сопроводительное письмо обязательно содержит мотивационную часть, которая покажет вашу высокую заинтересованность.

«Обязательно поприветствуйте потенциального работодателя и представьтесь. Обозначьте вашу мотивацию — расскажите, почему вы хотите работать именно в этой компании и какие цели организации откликаются вашим», — объяснила карьерный эксперт.

Сопроводительное письмо может стать отличным инструментом для самопрезентации и поможет сформировать у рекрутера нужное впечатление о вас.

«В сопроводительном письме будет уместно рассказать о тех профессиональных компетенциях, которые требуются на желаемой позиции и которые развиты у вас. Коротко укажите реализованные проекты и результаты работы, которыми вы гордитесь. Выглядеть убедительно вам помогут измеримые показатели — цифры и проценты», — добавила Семеренко.

Акцент лучше сделать на тех навыках, которые помогут в решении задач на новом месте работы. Не стесняйтесь — расскажите, чем вы можете быть интересны работодателю, отметила она.

Идеальное сопроводительное письмо должно заканчиваться призывом к действию, считает эксперт.

«Убедите работодателя назначить вам встречу. На ней вы уже подробно расскажете, какую пользу сможете принести компании. Закончить письмо стоит контактами, по которым с вами можно будет оперативно связаться», — подытожила Семеренко.

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