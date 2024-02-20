В СФ сообщили о подготовке проекта об ответственности в военное время за саботаж

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала в беседе с RT о подготовке законопроекта об ответственности в военное время за саботаж.

Как отметила парламентарий, законопроект был подготовлен ещё в ноябре прошлого года.

«И подготовлен он не случайно сенатором от Крыма, потому что, приезжая к себе в субъект, общаясь с людьми, которые проживают в новых субъектах федерации, мы понимаем актуальность сегодня ответственности за подобные действия, которые направлены на дестабилизацию промышленности, транспорта, сельского хозяйства, направленные на то, чтобы ослабить сегодня государственную власть, нашу экономику, на то, чтобы не исполнялись указы президента Российской Федерации», — объяснила сенатор.

Она подчеркнула, что сама статья носит «не карательный характер», она больше носит защитную функцию, потому что она защищает интересы государства, общества, гражданина.

«Все предложения, какие будут, я представлю председателю комитета, мы их обобщим. Закон, я уверена, нужный. Будем работать над его уже завершением. Достаточно сказать, что правовое управление Совета Федерации дало положительное заключение на законопроект, но сейчас нам нужна очень правильная, очень выверенная формулировка для того, чтобы было удобно правоприменителям с ней работать. Поэтому вот такая работа была проведена, мы надеемся на поддержку гражданского общества, научное сообщество поддержало, которое было представлено на заседании круглого стола. А мы это всё будем обобщать, продумывать и выверенно только уже будем подавать закон, посоветуемся со всеми депутатами, субъектами», — заключила собеседница RT.

Ранее Ковитиди подчеркнула в беседе с RT, что международное сообщество должно дать оценку и выступить с осуждением удара ВСУ по Белгороду.

Кроме того, парламентарий отметила, что поддерживает решение о вынесении на обсуждение Совета Безопасности ООН этого вопроса.