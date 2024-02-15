Сенатор: никто не дал права Украине совершать преступление против мирных жителей

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди подчеркнула в беседе с RT, что международное сообщество должно дать оценку и выступить с осуждением сегодняшнего удара ВСУ по Белгороду. Кроме того, парламентарий отметила, что поддерживает решение о вынесении на обсуждение Совета Безопасности ООН этого вопроса.

«Более того, я уверена, что, несмотря на свою ангажированность, в ОБСЕ также должны дать этому оценку. На фоне провального контрнаступления и всех поражений, которые сегодня терпит Украина, они пытаются каким-то образом оправдать те деньги, которые сегодня тратятся на них. Но никто не дал права Украине сегодня совершать чудовищное преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры Российской Федерации», — добавила сенатор.

По её словам, это преступление должно быть надлежащим образом расследовано.

«Этому должна быть дана правовая и международная оценка, и, естественно, все виновные должны понести суровое наказание. Неужели Украина ждёт, чтобы Российская Федерация нанесла ответные удары по Банковой, по администрации президента, по Верховной раде, по центру Киева и по центральным площадям городов? Нет, Россия этого делать не будет, потому что Россия — не государство-террорист. Смерть детей, ни в чём не повинных, она сегодня — на Зеленском, на представителях его режима, а также на всех тех, кто сегодня финансирует международный терроризм», — заключила собеседница RT.

Ранее жительница Белгорода рассказала RT, что ехала в машине вместе с мамой, когда начался обстрел города.