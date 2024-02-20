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Физиолог Созыкин: ношение узкой одежды и каблуков может привести к целлюлиту

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Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал, что к образованию целлюлита приводит целый комплекс изменений в подкожной жировой клетчатке.

Причин появления такого косметического дефекта много: наследственность, ношение узкой одежды и высоких каблуков, гормональные сбои, курение и алкоголизм, стресс, высококалорийное питание и малоподвижность, объяснил специалист в разговоре с газетой «Известия».

Уточняется, что появление целлюлита у женщин связывают с особенностями строения подкожно-жировой клетчатки, а именно с характерным расположением жировых клеток, из-за чего появляется «специфическая бугристость», или «дефект апельсиновой корки».

Специалист добавил, что при ожирении третьей и четвёртой степеней такие дефекты могут проявляться и у мужчин.

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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