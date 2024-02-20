Губернатор Белгородской области сообщил о мошенниках, подделывающих его голос

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о мошенниках, которые подделывают его голос и рассылают голосовые сообщения.

«Начали подделывать мой голос и рассылать голосовые сообщения... Дорогие друзья, у меня нет такой практики с рассылкой голосовых сообщений, я этого никогда не делаю. Внимательно смотрите, с каких номеров вам пишут», — сообщил он.

Гладков посоветовал уточнять информацию о каких-то запросах через приёмную губернатора и его помощников.

Руководитель управления по противодействию мошенничеству BI.ZONE Алексей Лужнов ранее рассказал, как защититься от телефонных мошенников.

Генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества с подделкой голоса.