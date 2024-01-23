Специалист Лужнов призвал не стесняться проявлять бдительность при телефонном звонке

Руководитель управления по противодействию мошенничеству BI.ZONE Алексей Лужнов рассказал, как защититься от телефонных мошенников.

«Если возникают сомнения, кто звонит или пишет — действительно родственник или мошенники, — не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы. Они должны носить индивидуальный характер и касаться каких-то вещей, деталей из прошлого, которые могут быть известны только тому, от чьего имени вам звонят», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Лужнов, самое главное — не стесняться проявлять бдительность.

По словам эксперта, универсальный алгоритм действий заключается в том, чтобы положить трубку и самостоятельно перезвонить абоненту.

«Крайне важно при этом набрать номер самостоятельно или выбрать его из списка контактов, а не перезванивать на последний входящий номер», — добавил он.

Ранее генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества с подделкой голоса. По его словам, можно задать собеседнику личный вопрос или перезвонить реальному родственнику или знакомому.