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Специалист Лужнов призвал не стесняться проявлять бдительность при телефонном звонке

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Руководитель управления по противодействию мошенничеству BI.ZONE Алексей Лужнов рассказал, как защититься от телефонных мошенников.
Специалист Лужнов призвал не стесняться проявлять бдительность при телефонном звонке
  • Gettyimages.ru
  • © Liubomyr Vorona

«Если возникают сомнения, кто звонит или пишет — действительно родственник или мошенники, — не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы. Они должны носить индивидуальный характер и касаться каких-то вещей, деталей из прошлого, которые могут быть известны только тому, от чьего имени вам звонят», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Лужнов, самое главное — не стесняться проявлять бдительность.

По словам эксперта, универсальный алгоритм действий заключается в том, чтобы положить трубку и самостоятельно перезвонить абоненту.

«Крайне важно при этом набрать номер самостоятельно или выбрать его из списка контактов, а не перезванивать на последний входящий номер», — добавил он.

Ранее генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества с подделкой голоса. По его словам, можно задать собеседнику личный вопрос или перезвонить реальному родственнику или знакомому.

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