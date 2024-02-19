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Для больниц Удмуртии закупят более 500 единиц оборудования

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И.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Брагин заявил, что в 2024 году на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе направят 302 млн рублей.
Для больниц Удмуртии закупят более 500 единиц оборудования
  • Gettyimages.ru
  • © David Sacks

Об этом сообщает izh.kp.ru.

На переоснащение кардиоцентров выделят 125 млн рублей, на закупку лекарств для профилактики заболеваний — 177 млн.

Кроме того, на борьбу с онкологией предусмотрено 419 млн рублей.

В рамках программ модернизации сердечно-сосудистой помощи и онкологической помощи будет закуплено более 500 единиц оборудования. Средства выделены в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане открыли Центр профессиональной патологии.

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