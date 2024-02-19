Для больниц Удмуртии закупят более 500 единиц оборудования
- Gettyimages.ru
- © David Sacks
Об этом сообщает izh.kp.ru.
На переоснащение кардиоцентров выделят 125 млн рублей, на закупку лекарств для профилактики заболеваний — 177 млн.
Кроме того, на борьбу с онкологией предусмотрено 419 млн рублей.
В рамках программ модернизации сердечно-сосудистой помощи и онкологической помощи будет закуплено более 500 единиц оборудования. Средства выделены в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане открыли Центр профессиональной патологии.