Число ДТП на дорогах в Москве снизилось на 28% за 10 лет
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.
«В 2023 году мы провели более 220 изменений в организации движения в 160 очагах аварийности, чтобы снизить вероятность ДТП», — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.
Также в столице добавили более 360 новых пешеходных переходов, обновили 336 светофоров, установили 770 камер видеоаналитики на МКАД.
Ранее сообщалось, что в Карелии по итогам 2023 года количество зарегистрированных преступлений, включая ДТП, снизилось на 6,4%.