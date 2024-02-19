Число ДТП на дорогах в Москве снизилось на 28% за 10 лет

В Москве в 2023 году зафиксировали на 28% меньше ДТП по сравнению с 2014 годом. Количество погибших снизилось за десять лет на 65%, пострадавших — на 30%.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

«В 2023 году мы провели более 220 изменений в организации движения в 160 очагах аварийности, чтобы снизить вероятность ДТП», — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Также в столице добавили более 360 новых пешеходных переходов, обновили 336 светофоров, установили 770 камер видеоаналитики на МКАД.

Ранее сообщалось, что в Карелии по итогам 2023 года количество зарегистрированных преступлений, включая ДТП, снизилось на 6,4%.