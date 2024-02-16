В Карелии число правонарушений снизилось на 6,4% в 2023 году

В Карелии по итогам 2023 года количество зарегистрированных преступлений, включая ДТП, снизилось на 6,4%.

Об этом в рамках расширенного заседания коллегии республиканской прокуратуры заявил прокурор Дмитрий Харченков, сообщает karelinform.ru.

По словам Харченкова, раскрываемость преступлений в регионе остаётся выше, чем в среднем по России. Он отметил, что такая динамика сохраняется в республике уже в течение нескольких лет.

Ранее в Свердловском управлении МВД заявили, что преступность в регионе снизилась за минувший год на 4%.