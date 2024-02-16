RT в Telegram
Подпишись

В Карелии число правонарушений снизилось на 6,4% в 2023 году

Короткая ссылка
В Карелии по итогам 2023 года количество зарегистрированных преступлений, включая ДТП, снизилось на 6,4%.
В Карелии число правонарушений снизилось на 6,4% в 2023 году
  • globallookpress.com

Об этом в рамках расширенного заседания коллегии республиканской прокуратуры заявил прокурор Дмитрий Харченков, сообщает karelinform.ru.

По словам Харченкова, раскрываемость преступлений в регионе остаётся выше, чем в среднем по России. Он отметил, что такая динамика сохраняется в республике уже в течение нескольких лет.

Ранее в Свердловском управлении МВД заявили, что преступность в регионе снизилась за минувший год на 4%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить