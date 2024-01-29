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В Свердловской области преступность снизилась на 4% по итогам 2023 года

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Свердловское управление МВД подвело итоги работы за 2023 год. В ведомстве заявили, что преступность в регионе снизилась за год.
В Свердловской области преступность снизилась на 4% по итогам 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщили на заседании коллегии под председательством начальника главка генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Валерия Горелых.

Так, по имеющимся данным, в регионе удалось добиться снижения убийств — на 9,2% (208), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 5,8% (601), изнасилований — на 12,8% (123), разбоев — на 22,7% (109), грабежей — на 15,8% (643), краж — на 19,2% (16 080).

Горелых, в частности, отметил, что на учёт в 2023 году поставлено 49 686 «уголовно наказуемых деяний», что на 4,1% меньше, чем в 2022-м.

Ранее министр внутренних дел Удмуртии Максим Тихонов рассказал об итогах работы ведомства в 2023 году. В общей сложности правоохранительные органы зарегистрировали 24 060 преступлений.

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