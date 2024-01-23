В МВД Удмуртии рассказали об итогах работы в 2023 году

Министр внутренних дел Удмуртии Максим Тихонов рассказал об итогах работы ведомства в 2023 году. В общей сложности правоохранительные органы зарегистрировали 24 060 преступлений.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

По разбоям, фактам причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилованиям раскрываемость составила 100%, по убийствам — более 98%.

В прошлом году задержали 845 нарушителей, скрывавшихся от правоохранительных органов. Также найдены 1,3 тыс. без вести пропавших жителей, в том числе 586 несовершеннолетних.

Удельный вес нарушений, совершённых с использованием информационных технологий, вырос до 38% от всех преступлений. К уголовной ответственности привлечены более 1,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Крыму подвели итоги года по количеству совершённых преступлений в 2023 году. Раскрываемость правонарушений составила 69,8%.