В МВД Удмуртии рассказали об итогах работы в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
По разбоям, фактам причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилованиям раскрываемость составила 100%, по убийствам — более 98%.
В прошлом году задержали 845 нарушителей, скрывавшихся от правоохранительных органов. Также найдены 1,3 тыс. без вести пропавших жителей, в том числе 586 несовершеннолетних.
Удельный вес нарушений, совершённых с использованием информационных технологий, вырос до 38% от всех преступлений. К уголовной ответственности привлечены более 1,5 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в Крыму подвели итоги года по количеству совершённых преступлений в 2023 году. Раскрываемость правонарушений составила 69,8%.