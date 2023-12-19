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В Крыму раскрыли 69,8% преступлений в 2023 году

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В Крыму подвели итоги года по количеству совершённых преступлений в 2023 году. Раскрываемость правонарушений составила 69,8%.
В Крыму раскрыли 69,8% преступлений в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на прокуратуру республики.

Отмечается, что всего в 2023 году было совершено 19,6 тыс. нарушений.

По итогам года число краж в республике снизилось на 18,6%, грабежей — на 12,1%, разбойных нападений — на 21,1%.

На 29,9% сократилось число преступлений, связанных с нарушением ПДД.

Число убийств сократилось на 1,5%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 34,2%.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье преступность снизилась на 4,8% за год.

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