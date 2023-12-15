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В Подмосковье преступность снизилась на 4,8% за год

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В Московской области зарегистрировали более 65,2 тыс. правонарушений в период с января по ноябрь текущего года. Это на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Подмосковье преступность снизилась на 4,8% за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Так, на 16,1% снизилось число преступлений в общественных местах, на 24,2% сократилось число разбоев, на 32% — грабежей, на 6,4% — случаев мошенничества.

Кроме того, на 15% стало меньше краж: квартирных — на 19,1% и угонов транспортных средств — на 25,2%.

При этом на 33,6% выросло число хулиганств, на 6,6% — преступлений в сфере оборота наркотиков, на 3,4% — нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае на 35,5% выросло число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий по итогам 11 месяцев 2023 года — с 8727 до 11 825.

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