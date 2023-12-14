На Ставрополье выросло число преступлений в сфере информационных технологий

В Ставропольском крае на 35,5% выросло число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий по итогам 11 месяцев 2023 года — с 8727 до 11 825.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

«Размер причинённого материального ущерба по делам анализируемой категории составил более 1,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Так, с начала года совершено более 1,8 тыс. преступлений с использованием расчётных пластиковых карт, более 6 тыс. преступлений — с использованием мобильных телефонов. Кроме того, более 8,8 тыс. преступлений совершено с использованием интернета, из них 658 было совершено через соцсети.

Ранее замначальника управления безопасности Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов предупредил, что мошенники могут подделать сайт какого-либо крупного производителя.