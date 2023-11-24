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В ЦБ назвали признаки поддельных сайтов магазинов

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Замначальника управления безопасности Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов предупредил, что мошенники могут подделать сайт какого-либо крупного производителя. Он посоветовал россиянам сохранять бдительность в «чёрную пятницу», 24 ноября.
В ЦБ назвали признаки поддельных сайтов магазинов
  • Gettyimages.ru
  • © Steven Puetzer

У сайтов-клонов есть отличительные признаки, поделился эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Он посоветовал внимательно читать название сайта: отличие всего в один символ или одну букву выдаст мошеннический ресурс. При покупке товара на таком сайте все деньги будут украдены, предупредил Ибрагимов.

Также, по его словам, покупателя должны насторожить надписи «скидка 99%» или «тайная предварительная распродажа».

Помимо этого, вёрстка поддельного сайта может быть небрежной: там могут быть опечатки, ошибки, часть страниц не будет открываться.

Также эксперт ЦБ посоветовал проверять адресную строку: адрес ресурса должен начинаться с https, перед ним должен стоять значок закрытого замочка.

Ранее в пресс-службе Уральского ГУ Банка России рассказали, что в регионе набирает обороты схема мошенничества, построенная на уловке о «специальном» счёте в Центробанке.

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