В ЦБ назвали признаки поддельных сайтов магазинов
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У сайтов-клонов есть отличительные признаки, поделился эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Он посоветовал внимательно читать название сайта: отличие всего в один символ или одну букву выдаст мошеннический ресурс. При покупке товара на таком сайте все деньги будут украдены, предупредил Ибрагимов.
Также, по его словам, покупателя должны насторожить надписи «скидка 99%» или «тайная предварительная распродажа».
Помимо этого, вёрстка поддельного сайта может быть небрежной: там могут быть опечатки, ошибки, часть страниц не будет открываться.
Также эксперт ЦБ посоветовал проверять адресную строку: адрес ресурса должен начинаться с https, перед ним должен стоять значок закрытого замочка.
Ранее в пресс-службе Уральского ГУ Банка России рассказали, что в регионе набирает обороты схема мошенничества, построенная на уловке о «специальном» счёте в Центробанке.