Аллерголог Рафаелян предупредила о вреде слишком частого мытья рук
- Gettyimages.ru
- © Evgenyi_Eg
В беседе с Life.ru врач пояснила, что в результате кожа становится склонной к дерматиту, появляются сухость и трещины.
По словам эксперта, важно использовать мягкие моющие средства и тёплую воду, а после ванной и душа кожу желательно увлажнять.
«Нещелочное мыло помогает восстановить липидный слой. Также важно обращать внимание на низкое содержание отдушек, а для людей с атопией кожи важно отсутствие в составе трав и натуральных эфирных масел: эти компоненты могут стать одной из причин неприятных проявлений в виде покраснений и зуда», — добавила Рафаелян.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.