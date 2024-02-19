Аллерголог Рафаелян предупредила о вреде слишком частого мытья рук

Аллерголог-иммунолог Алла Рафаелян заявила, что слишком частое мытьё рук может быть вредно для кожи, поскольку естественный защитный барьер кожи от этого ослабевает.

В беседе с Life.ru врач пояснила, что в результате кожа становится склонной к дерматиту, появляются сухость и трещины.

По словам эксперта, важно использовать мягкие моющие средства и тёплую воду, а после ванной и душа кожу желательно увлажнять.

«Нещелочное мыло помогает восстановить липидный слой. Также важно обращать внимание на низкое содержание отдушек, а для людей с атопией кожи важно отсутствие в составе трав и натуральных эфирных масел: эти компоненты могут стать одной из причин неприятных проявлений в виде покраснений и зуда», — добавила Рафаелян.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.



