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Труп мужчины нашли в салоне сгоревшего в Ленобласти автомобиля

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Сообщение о горящем автомобиле поступило 19 февраля на пульт дежурного из города Кудрово в Ленинградской области. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в салоне машины труп мужчины.
Труп мужчины нашли в салоне сгоревшего в Ленобласти автомобиля
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, в результате возгорания автомобиль марки Lada Priora выгорел полностью. Также повреждения получила припаркованная рядом иномарка.

«По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего», — добавили в пресс-службе.

В начале февраля сообщалось о задержании мужчины, который поджёг пять иномарок в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

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