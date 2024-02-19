Труп мужчины нашли в салоне сгоревшего в Ленобласти автомобиля

Сообщение о горящем автомобиле поступило 19 февраля на пульт дежурного из города Кудрово в Ленинградской области. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в салоне машины труп мужчины.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, в результате возгорания автомобиль марки Lada Priora выгорел полностью. Также повреждения получила припаркованная рядом иномарка.

«По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего», — добавили в пресс-службе.

В начале февраля сообщалось о задержании мужчины, который поджёг пять иномарок в Выборгском районе Санкт-Петербурга.