Труп мужчины нашли в салоне сгоревшего в Ленобласти автомобиля
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, в результате возгорания автомобиль марки Lada Priora выгорел полностью. Также повреждения получила припаркованная рядом иномарка.
«По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего», — добавили в пресс-службе.
В начале февраля сообщалось о задержании мужчины, который поджёг пять иномарок в Выборгском районе Санкт-Петербурга.