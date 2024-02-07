В Петербурге задержали наёмного поджигателя автомобилей

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали мужчину, который за обещанное материальное вознаграждение поджёг пять иномарок во дворе дома на Рашетовой улице в Выборгском районе города.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, сообщение о горящих автомобилях поступило вечером 28 января. Владелец одной из иномарок впоследствии написал заявление о поджоге.

Вскоре полицейским удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Краснодарского края. Его задержали в городе Россошь Воронежской области.

«Со слов задержанного, заказ на поджог авто он получил через интернет, ему были обещаны 400 тыс. рублей. За деньгами поджигатель должен был приехать в Тихорецк», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинения поджигавшим покрышки у квартир в Петербурге и Ленинградской области.