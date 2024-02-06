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СК предъявил обвинения поджигавшим покрышки у квартир в Петербурге и Ленобласти

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В ГСУ СК по Санкт-Петербургу заявили о предъявлении обвинений поджигавшим покрышки у квартир в Петербурге и Ленинградской области.
СК предъявил обвинения поджигавшим покрышки у квартир в Петербурге и Ленобласти
  • © СК РФ

«В настоящее время предъявлено обвинение 19 лицам, в том числе восьми несовершеннолетним, 18 заключены под стражу», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что следователями расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 144, ч. 3 ст. 30, пп. «е, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Как считают в СК, с декабря 2023 по февраль 2024 года фигурантам поступали задания по поджогам в обмен на денежное вознаграждение. Они должны были жечь автомобильные покрышки в жилых домах по конкретным адресам в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области.

Отдельно расследуется дело о покушении на убийство путём поджога автомобильных покрышек 4 февраля у двери в квартиру в одном из домов по Будапештской улице, в которой проживали пожилые супруги 1941 и 1945 года рождения. К счастью, потерпевшие были оперативно доставлены в больницу, им была оказана медицинская помощь.

Ранее в Петербурге арестовали подозреваемых в поджоге двери квартиры ведущего Радио Sputnik.

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