RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге арестовали подозреваемых в поджоге двери ведущего Радио Sputnik

Короткая ссылка
Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум подросткам, которых подозревают в умышленном поджоге входной двери квартиры ведущего Радио Sputnik Трофима Татаренкова.
В Петербурге арестовали подозреваемых в поджоге двери ведущего Радио Sputnik
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, следствие полагает, что для поджога несовершеннолетние использовали автомобильные шины. Один из них выполнял «наиболее активную роль»: раздобыл покрышки, уложил их, после чего облил горючей жидкостью и поджёг.

«За участие в преступлении получил от неустановленных заказчиков свою преступную долю», — отмечается в сообщении, в котором также уточняется, что данный молодой человек был отправлен в СИЗО.

Второй подросток также был арестован.

В отношении подростков было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй об умышленном уничтожении или о повреждении чужого имущества общеопасным способом. Позднее стало известно об их задержании.

Ранее ведущий Радио Sputnik Трофим Татаренков сообщил, что неизвестные подожгли дверь в его квартиру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить