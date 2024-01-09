В Петербурге арестовали подозреваемых в поджоге двери ведущего Радио Sputnik

Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум подросткам, которых подозревают в умышленном поджоге входной двери квартиры ведущего Радио Sputnik Трофима Татаренкова.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, следствие полагает, что для поджога несовершеннолетние использовали автомобильные шины. Один из них выполнял «наиболее активную роль»: раздобыл покрышки, уложил их, после чего облил горючей жидкостью и поджёг.

«За участие в преступлении получил от неустановленных заказчиков свою преступную долю», — отмечается в сообщении, в котором также уточняется, что данный молодой человек был отправлен в СИЗО.

Второй подросток также был арестован.

В отношении подростков было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй об умышленном уничтожении или о повреждении чужого имущества общеопасным способом. Позднее стало известно об их задержании.

Ранее ведущий Радио Sputnik Трофим Татаренков сообщил, что неизвестные подожгли дверь в его квартиру.